Power Rangers: Rita's Rewind erscheint im Dezember

HQ

Eine Ankündigung vom �Summer Game Fest, die viel mehr Aufmerksamkeit erregte, als wahrscheinlich irgendjemand erwartet hatte, war Power Rangers Rita's Rewind, ein Vier-Personen-Beat 'em up im gleichen Stil wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge und das kürzlich veröffentlichte G.I. Joe: Wrath of Cobra.

Hier sind die Ambitionen jedoch größer als das, und in einem neuen Trailer bekommen wir das Gameplay eines vom Space Harrier inspirierten Modus und einen Bosskampf in der pixeligen Egoperspektive zu sehen - und wir müssen davon ausgehen, dass es noch mehr Überraschungen geben wird. Aber die große Neuigkeit im Trailer ist die Enthüllung, dass Power Rangers Rita's Rewind am 10. Dezember veröffentlicht wird.

Und das ist noch nicht alles. PC war das einzige Format, das im Sommer angekündigt wurde, aber jetzt wurde bestätigt, dass es für die gesamte Konsolensuite einschließlich PlayStation, Switch und Xbox verfügbar sein wird. Auf geht's, Power Rangers!