Polizisten in Kalifornien werden bald fahrerlose Autos bestrafen können

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Betreiber wie Tesla, Zoox und Waymo gewinnen in den USA an Boden und bieten Taxidienste in fahrerlosen Fahrzeugen an, aber wie zahllose Videos und Berichte bestätigen können, ist ihre Umsetzung in der Gesellschaft nicht ganz reibungslos verlaufen.

Unfälle passieren immer noch, Fehler beeinträchtigen das Design und sogar Kollisionen passieren, aber seltsamerweise hatte die Polizei bisher keine Grundlage, Strafzettel für fahrerlose Fahrzeuge zu verhängen. Der Bundesstaat Kalifornien hat das State Assembly Bill 1777 verabschiedet, das am 1. Juli in Kraft tritt und es Polizisten ermöglicht, den Fahrer wegen Verkehrsdelikten durch ihre fahrerlosen Fahrzeuge zu bestrafen.

In diesem speziellen Fall werden die Bußgelder als "Notices of AV-Noncompliance" bezeichnet, und es sind die Betreiber selbst, die für jedes Robotaxi auf den Straßen gesetzeswidrig sind.

Die neuen Regeln führen zudem strengere Anforderungen an Notfallreaktionen ein, nachdem mehrere hochkarätige Vorfälle bei Robotaxis Kreuzungen blockiert oder Notfallsituationen in Städten wie San Francisco beeinträchtigt haben. Die Betreiber müssen nun innerhalb von 30 Sekunden auf Ersthelfer reagieren, während die Behörden die Möglichkeit erhalten, Fahrzeuge elektronisch von aktiven Notfallzonen fernzuhalten.

Es wird erwartet, dass bald weitere Bundesstaaten diesem Beispiel folgen werden.