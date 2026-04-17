Polestar Australias CEO bezeichnet Plug-in-Hybride als "das Schlimmste aus beiden Welten"

HQ

Polestar basiert auf EV-Werten und hat große Pläne für die Zukunft. Es überrascht daher kaum, dass sie nicht viel von Plug-in-Hybriden oder "PHEVs" halten.

Die EV-Marke hat diesen speziellen Autotyp offen kritisiert. Konkret sagte Scott Maynard, CEO von Polestar Australia, in einem Interview mit Drive Folgendes:

"Ich denke, [Plug-in-Hybridfahrzeuge] sind das Schlimmste aus beiden Welten. Sie haben also die gesamte Komplexität eines elektrischen Antriebsstrangs, gepaart mit dem ganzen Gewicht und der Komplexität eines Benzinantriebs. Du hast keine Emissionsausstrahlung, sondern einen Anstieg der Wartungsbedarf, weil all diese unterschiedlichen Systeme unabhängig gewartet werden müssen."

Mit anderen Worten: Man bekommt kein echtes emissionsfreies Fahren wie bei einem vollwertigen Elektroauto, aber am Ende hat man trotzdem ein komplizierteres und potenziell schwereres Setup als ein herkömmliches Verbrennungsfahrzeug. Auch das überrascht kaum, steht aber dennoch im Widerspruch zu einer Industrie, die den Verbrennungsmotor in mancher Hinsicht "zurück" zu begrüßen scheint.