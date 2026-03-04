HQ

Der polnische Premierminister Donald Tusk deutete an, dass Polen möglicherweise ein eigenes Atomarsenal anstrebt, da Europa die Abschreckung stärkt, angesichts von Bedenken hinsichtlich des US-Engagements zur Verteidigung des Kontinents. Tusk betonte, dass Polen "die nukleare Sicherheit sehr ernst nimmt" und in Zukunft autonome Fähigkeiten entwickeln möchte, während weiterhin in die Kernenergieinfrastruktur investiert wird.

Obwohl Polen weiterhin Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags ist und sich verpflichtet hat, keine Atomwaffen zu erwerben, hat es einen Vertrag mit Frankreich unterzeichnet, der einen vorübergehenden Schutz vor französischen Atomraketen ermöglichen könnte. Tusk wies auf laufende Gespräche mit Frankreich, Schweden und Dänemark hin, einschließlich einer möglichen Stationierung nuklearfähiger französischer Kampfflugzeuge bei verbündeten Nationen.

Die Entscheidung spiegelt eine wachsende europäische Bemühung wider, die regionale Abschreckung zu stärken, und steht im Einklang mit Forderungen von inländischen Persönlichkeiten wie Präsident Karol Nawrocki, der Polens Beitritt zu einem Atomprojekt unterstützt. Tusks Ansatz bevorzugt europäische Zusammenarbeit gegenüber der Abhängigkeit von den USA, was eine Verschiebung in Warschaus strategischer Verteidigungshaltung signalisiert...