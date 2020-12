Pokémon Schild/Schwert: Naturdokumentation führt durch Insel der Rüstung und Schneelande der Krone

You're watching Werben

Seit das DLC "Die Schneelande der Krone" (englischer Originaltitel: "The Crown Tundra") in Pokémon Schild/Schwert veröffentlicht wurde, weihnachtet es auch im aktuellen Teil der Serie. Spieler können im neuen DLC viele Pokémon aus vergangenen Generationen fangen und neue Abenteuer erleben. Um Spieler zu Weihnachten noch einmal auf die beiden Zusatzinhalte des aktuellen Ablegers hinzuweisen, hat sich Nintendo dazu entschieden, ein kleines Feature-Video zu erstellen, das sie im Stil einer britischen Naturdokumentation halten.

Ein Erzähler führt uns mit Charisma, einigem Humor und einer gemütlichen Stimmlage durch die Höhepunkte der beiden Erweiterungen, die in diesem Jahr für das aktuelle Spiel von Game Freak erschienen sind. "Die Insel der Rüstung" (englisch: "The Isle of Armor") und Die Schneelande der Krone könnt ihr erkunden, sobald ihr den Season Pass für eure Spielversion von Pokémon Schild/Schwert gekauft habt. Wir haben beide Add-Ons ausführlich getestet und verraten euch in unseren Tests gerne, was ihr erwarten könnt: