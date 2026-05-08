Pokémon Pokopia, FireRed und LeafGreen sowie Tomodachi Life dominieren Nintendos neueste Verkaufszahlen

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Nintendo hat gerade seine neuesten Finanzzahlen veröffentlicht, und sie sehen für Pokémon wirklich gut aus. Die größten Veröffentlichungen des Jahres aus einer der beliebtesten Franchises der Welt kamen vielleicht in Form eines Spin-offs und einer Neuauflage, aber beide haben in den Wochen seit ihrem Start unglaublich gut abgeschnitten.

In den sechs Wochen seit Pokémon FireRed und LeafGreen wurden die Neuauflagen laut Nintendos neuesten Zahlen 4 Millionen Exemplare verkauft. Pokémon Pokopia hat sich ebenfalls in der gleichen Menge verkauft, und zwar in weniger Zeit, nämlich 5 Wochen seit seiner Veröffentlichung. Es ist auch beeindruckend, dass Pokopia sich so gut verkauft hat, wenn man bedenkt, dass das Spiel exklusiv für die Nintendo Switch 2 ist, obwohl die Konsole noch nicht annähernd so verbreitet ist wie die originale Switch.

Wenn wir jedoch über Pokémon hinausgehen, sehen wir, dass Tomodachi Life: Living the Dream auch auf der Switch und Switch 2 ein ziemliches Monster war. In nur zwei Wochen wurden mehr als 3,8 Millionen Einheiten verkauft, was zeigt, dass Nintendo-Fans an Spielen interessiert sind, die nicht unbedingt zu den üblichen Reihen wie Mario, Pokémon, Zelda, Kirby usw. gehören.