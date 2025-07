PlayStation wird am Donnerstag viel Ghost of Yotei Gameplay zeigen

HQ

Viele haben sich darauf gefreut, mehr von Sucker Punchs Ghost of Yotei im Sommer-State of Play von PlayStation letzten Monat zu sehen, aber sie waren enttäuscht, als wir im Juli nur flüchtige Einblicke und das Versprechen weiterer Informationen sahen. Die gute Nachricht ist, dass das Warten sehr bald ein Ende haben wird.

Das talentierte Team hat angekündigt, dass der State of Play, der Ghost of Yotei gewidmet ist, am 10. Juli um 22 Uhr BST / 23 Uhr MESZ Premiere haben wird. Die Show am Donnerstag wird fast 20 Minuten lang sein und mehr über neue Waffen, neue Möglichkeiten zur Personalisierung unseres Erlebnisses und "neue Spezialmodi" (Legends 2?) zeigen und erklären.