Ghost of Yotei, um im Juli einen vollständigen Einblick in das Gameplay zu erhalten

Da Ghost of Yotei in diesem Herbst immer noch Sonys First-Party-Schwergewicht ist, könnte man meinen, dass das Spiel bereits viel gezeigt wurde. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich fühlte es sich jedes Mal, wenn wir das Spiel gesehen haben, wie ein nachträglicher Einfall und sogar ein wenig in letzter Minute an, aber zum Glück wird sich das diesen Sommer ändern.

Nächsten Monat, an einem aus irgendeinem Grund noch unbestimmten Datum im Juli, können wir uns auf einen vollständigen Gameplay-Deep Dive für die Action-Fortsetzung freuen. Uns wird nicht viel mehr als das Folgende verraten: "Die Serie wird sich voll und ganz auf Ghost of Yōtei konzentrieren, das am 2. Oktober für PS5 erscheint. Ihr erhaltet einen erweiterten Einblick in neue und weiterentwickelte Gameplay-Mechaniken, darunter Erkundung, Kämpfe und vieles mehr."

Was den Trailer betrifft, der diese Nachricht bei der Ausstrahlung von State of Play begleitete, so findet ihr ihn weiter unten, aber dämpft eure Erwartungen, da er nicht viel Substanzielles über das Gameplay und das, was Entwickler Sucker Punch auf Lager hat, enthält.