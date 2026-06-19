PlayStation verzichtet komplett auf PC-Veröffentlichungen wegen ihrer Inkonsistenz und erwähnt sie in der Geschäftsstrategie-Zusammenfassung

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Es ist nicht nur Xbox, die die Idee aufgibt, dass alles für alle veröffentlicht wird. Während das grüne Team PS5-Veröffentlichungen verzichtet, aber weiterhin seine PC-Titel behält, setzt Sony voll auf seine eigene Konsole – zumindest was seine Blockbuster-Einzelspieler-Erzähltitel betrifft. Wir wurden bereits im März darauf aufmerksam gemacht, aber der Mann, der die Geschichte ursprünglich veröffentlicht hat – Jason Schreier von Bloomberg – ist mit einer neuen Information zurück, die bestätigt, dass wir diese neue Strategie nicht als etwas betrachten sollten, das von Fall zu Fall erfolgt.

"Ich schätze, sie werden das nicht öffentlich darlegen, aber ihre Strategie ist unklar," Schreier schrieb in einem ResetEra-Thread. Er erklärte, dass die Befehle vom PlayStation-Boss Herman Hulst selbst kamen und erklärte, dass die PC-Veröffentlichungen wegen ihrer inkonsistenten Leistung eingestellt wurden. "Während einer Bürgerversammlung vor ein paar Wochen sagte Hermen Hulst dem Team, dass ihre Einzelspieler-Narrative-Spiele nur für PlayStation verfügbar sein werden, und er erklärte, dass sie mit ihren PC-Veröffentlichungen inkonsistent seien, nicht genug Geld verdient hätten und sie ihr geistiges Eigentum an ihre eigene Plattform anpassen wollten. Das habe ich mit zwei Leuten bestätigt, die ihn das sagen hörten. Hier gibt es keine 'Einzelfall'-Entscheidung."

Außerdem haben wir nun gesehen, dass Sony die Erwähnung von Multiplattform- und PC-Veröffentlichungen komplett aus seiner PlayStation-Geschäftsstrategie weggelassen hat. Wie Stephen Totilo von Game File bemerkte, hat PlayStation eine Zeile aus seiner Strategie für 2025 entfernt, in der es heißt: "Sony plant, seine Bemühungen fortzusetzen, seine First-Party-Titel auf mehreren Plattformen wie dem PC bereitzustellen." Es gab dort keinen Ersatz für Multiplattform-Veröffentlichungen, aber wir erhalten eine neue Stellungnahme bezüglich KI, die sagt: "Sony nutzt KI, um die Kreativität der Studios freizusetzen und das PlayStation-Erlebnis weiter zu verbessern."

Also PC-Releases gegen KI-Integration eingetauscht? Wahrscheinlich nicht, aber wir sind uns jetzt sehr klar über Sonys Strategie für die Zukunft, und das bedeutet, dass Spieler mit PS5 und PC wahrscheinlich nicht auf ein exklusives Spiel auf letzterer Plattform warten sollten.