Playstation stellt Double-Fine-Boss ein, stärkt Indie-Sparte

Vor drei Wochen hat uns der Entwickler Greg Rice verraten, dass er Double Fine verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Wie sich nun herausstellt, trat der Manger in der Zwischenzeit seine neue Position als "Global Head of Indie Accounts" bei Sony Playstation an. Er wird mit Shuhei Yoshida zusammenarbeiten, um Indie-Entwicklern dabei zu helfen, ihre Spiele auf die Playstation 4 und die kommenden Playstation 5 zu bringen.

Rice ist einer der Schlüsselpersonen von Double Fine gewesen, der uns Spiele, wie Psychonauts, Brütal Legend, Broken Age und Grim Fandango Remastered bescherte. Dass er nun für Sony an der Stärkung der Indie-Sparte arbeitet, dürfte für viele Indie-Entwickler ein gutes Zeichen sein.