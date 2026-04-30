PlayStation gibt offizielles Update zur DRM-Kontroverse

HQ

In letzter Zeit schien es, als sei Sony bei der DRM-Implementierung aus der Bahn gelaufen. Jüngste Gerüchte und eine bestätigte Kundenservice-Nachricht ließen Spieler glauben, sie bräuchten mindestens einmal im Monat eine Internetverbindung, um ihre Spiele zu spielen, und erkundigten sich bei Sony, um die Lizenz für digitale Käufe zu behalten. In einer neuen Erklärung hat Sony jedoch diese Bedenken gegenüber PlayStation ausgeräumt, auch wenn es auch bestätigt hat, dass ein Check-in stattfinden wird.

In einer von GameSpot erhaltenen Erklärung sagte ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment Folgendes: "Spieler können weiterhin auf ihre gekauften Spiele zugreifen und sie wie gewohnt spielen. Eine einmalige Online-Überprüfung ist erforderlich, um die Lizenz des Spiels zu bestätigen, danach sind keine weiteren Check-ins mehr erforderlich."

Wenn du also ein Spiel digital kaufst, musst du, um deine Lizenz zu behalten, das Spiel einmal mit einer Online-Verbindung spielen. Es klingt nicht allzu schwierig, besonders wenn du das Spiel ursprünglich online gekauft und installiert hast, aber für manche mit unzuverlässigen Verbindungen könnte es nervig sein. Spiele physisch zu kaufen kann das ausgleichen, aber dann steigt man wieder in teurere Titel und weniger regelmäßige Verkäufe ein.