PlayStation bestätigt neues DRM, das monatlichen Check-in erfordert

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Vor ein paar Tagen berichteten wir über ein neues Gerücht, das viele zunächst für einen technischen Fehler hielten, und behaupteten, PlayStation werde ein neues DRM-System für alle digitalen Käufe einführen. Leider stellt sich heraus, dass das stimmt.

PlayStation hat über seinen Supportkanal bestätigt, dass dies kein Fehler oder technischer Fehler ist, sondern eine bewusste Änderung, die durch das neueste Systemupdate eingeführt wurde. Das bedeutet, dass ALLE neuen digitalen Käufe nun einmal im Monat (alle 30 Tage) einen "digitalen Handschlag" benötigen. Andernfalls funktioniert die Lizenz vorübergehend nicht mehr und das Spiel wird unbrauchbar, zumindest bis man seine PlayStation wieder mit Internet und PSN verbindet.

Noch bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang, dass man diese Anforderung nicht umgehen kann, indem man seine Hauptkonsole in den Einstellungen ändert. Wie erwähnt, gilt das nur für neue digitale Käufe, daher sollte man es im Hinterkopf behalten, wenn man digital auf PSN einkauft.