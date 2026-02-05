PlayStation enthüllt Horizon Hunters Gathering

Es sind drei Jahre vergangen, seit Guerrilla Games bestätigt hat, dass sie an einem auf Multiplayer fokussierten Spiel arbeiten, das im selben Universum wie Horizon: Zero Dawn und Horizon Forbidden West spielt, daher haben wir lange darauf gewartet, herauszufinden, wie es sich von NCsofts Horizon Steel Frontiers unterscheiden wird. Lass uns etwas dagegen tun.

Das niederländische Studio hat endlich das sogenannte Horizon Hunters Gathering vorgestellt, und es ist eine interessante Mischung aus Monster Hunter und Hades. Ich sage das, weil du und bis zu zwei andere Spieler nach der Wahl der Charakterklasse, die am besten zu eurem Spielstil und euren Bedürfnissen passt, gemeinsam auf verschiedene Missionen geht.

Bisher wurden nur zwei Missionstypen enthüllt. Machine Incursion klingt im Grunde wie ein Horde-Modus, da du deine Basis gegen Wellen von Feinden verteidigen musst. Cauldron Descent fordert dich sowohl im Kampf als auch im Plattforming durch eine mehrstufige Prüfung heraus, bei der jedes Mal unterschiedliche Arten von Belohnungen sind.

Ein weiterer Punkt, der sich jedes Mal ändert, ist, wie sich dein Charakter durch die Herausforderungen durch ein Rogue-Light-Perk-System weiterentwickelt. Man sieht Einblicke davon im Trailer unten, der auch die drei Charaktere, eine große Auswahl an Gegnern, einige der verschiedenen Umgebungen und mehr zeigt, die man genießen kann, wenn man zum geschlossenen Test eingeladen wird, für den man sich hier anmelden kann.

Eine letzte Anmerkung: Guerrilla bestätigt im Grunde, dass sie immer noch an einer Fortsetzung von Horizon Forbidden West arbeiten und dass diejenigen von uns, die normalerweise lieber alleine spielen, dies sowohl im Gameplay als auch in Bezug auf eine kanonische Geschichte, die sie vorerst geheim halten, genießen können.