Guerrilla kündigt Online-Rollenspiel im Horizon-Universum an

In einer Stellenanzeige hat Guerrilla angekündigt, dass sie an einem Online-Spiel arbeiten, das auf der Welt basiert, die erstmals in Horizon: Zero Dawn vorgestellt wurde.

Das neue Spiel wird als "ein separates Online-Projekt im Horizon-Universum" beschrieben und wird von einem neuen internen Team entwickelt.

"Mit einer neuen Besetzung von Charakteren und einem einzigartigen stilisierten Look können Freunde gemeinsam die majestätische Wildnis von Horizon erkunden", heißt es in der Projektbeschreibung auf Twitter.

Ein genauerer Blick auf die einzelnen Stellenangebote verrät mehr Details zum Projekt. Der Lead System Designer wird mit der Entwicklung von Systemen für "Charakterfähigkeiten, Gegenstände, Belohnungen, Machtfortschritt und Punktevergabe" beauftragt, während ein potenzieller Game Writer "eine starke Leidenschaft / Affinität für Open-World-RPGs, MMORPGs und Online-Spiele haben muss".

In Kombination mit dem stilisierten Look klingt es ein bisschen wie ein Live-Service-Online-Spiel wie Genshin Impact, aber an dieser Stelle ist das natürlich nur Spekulation, und wir haben beim Stöbern in den aktuellen Stellenausschreibungen keine Erwähnung von Mikrotransaktionen gefunden.

Derzeit arbeitet das niederländische Unternehmen Guerrilla Games auch am VR-Spiel Horizon Call of the Mountain und einem neuen DLC für Horizon Forbidden West namens Burning Shores.