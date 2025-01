PlatinumGames verspricht Überraschungen zum 15-jährigen Jubiläum von Bayonetta

HQ

2025 ist das Jahr, in dem Bayonetta sein 15-jähriges Jubiläum als globales Videospiel feiert, denn der erste Teil der Serie feierte im Januar 2010 sein weltweites Debüt. In Japan wurde es bereits früher veröffentlicht, mit einer Veröffentlichung am 29. Oktober 2009, aber unabhängig vom Datum, an dem das Action-Projekt veröffentlicht wurde, stehen wir jetzt vor seinem 15-jährigen Jubiläum, etwas, das Entwickler PlatinumGames feiern will.

Wie in einem Beitrag auf X erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass PlatinumGames beabsichtigt, den Meilenstein mit "ein paar Dingen auf Lager" zu feiern. Uns wird nicht gesagt, wie diese aussehen werden, aber sie sagen, dass wir "die Augen offen halten sollen".

In der längeren Erklärung auf der Website des Entwicklers fügt PlatinumGames hinzu: "In den letzten 15 Jahren waren wir in der Lage, mit Bayonetta und den charmanten Charakteren der Serie zusammenzuarbeiten. So vielen Menschen durch Bayonetta Freude zu bereiten, war für uns eine unschätzbare Reise.

"Auch in Zukunft werden wir uns neuen Herausforderungen stellen, um Spiele zu entwickeln, die unsere Fans überraschen und begeistern. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung von Bayonetta und PlatinumGames!"

Was würdest du gerne von der Bayonetta -Serie vor Augen sehen? Eine neue Spielankündigung? Vielleicht Nicht-Nintendo-Portierungen von Bayonetta 2 und Bayonetta 3 ? Lassen Sie es uns unten wissen.