Pläne für eine Wiederbelebung von Schitt's Creek wurden nach dem Tod von Catherine O'Hara verworfen

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Wir hoffen, Sie haben die kanadische Sitcom Schitt's Creek gesehen, die 2015 Premiere feierte und sechs Staffeln lief und 2020 endete. Es enthielt mehrere unglaublich einprägsame Charaktere, ein Konzept, das man nur als unkonventionell bezeichnen kann, und natürlich viele Lacher.

Dass sie außerdem mit erstklassigem Schauspiel von Größen wie Eugene Levy (Jims Vater aus American Pie), Daniel Levy, Chris Elliott, Annie Murphy und Catherine O'Hara gekrönt wurde, schadete sicherlich nicht. Und anscheinend gab es schon länger Pläne für eine Fortsetzung. In einem Interview bei CBS Sunday Morning wurde der Co-Schöpfer der Serie, Dan Levy, gefragt, ob es in Zukunft noch mehr Schitt's Creek geben könnte, worauf er antwortete:

"Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nein. Auf keinen Fall. Das kannst du nicht."

Der Grund ist natürlich, dass Catherine O'Hara (die Levys Mutter spielte) Anfang dieses Jahres verstorben ist. Es gab tatsächlich lose Ideen für eine Fortsetzung, aber inzwischen wurden all diese Pläne auf Eis gelegt:

"Ja, ich habe darüber nachgedacht. Es ist hart, es ist hart, zurück zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so emotional reagieren würde."

Er erklärt weiter, was Catherine für ihn bedeutete, und sagt, dass ihre ikonische Darstellung von Moira Rose ironischerweise zu vielen denkwürdigen Memes geführt hat, obwohl sie selbst kaum das Internet genutzt hat:

"Hör zu, für jemanden, der nicht im Internet war, wusste sie, wie man memes macht."

Ist es die richtige Entscheidung, Schitt's Creek enden zu lassen, nachdem einer der Hauptdarsteller verstorben ist, oder sollte die Serie trotzdem zu gegebener Zeit weitergehen?