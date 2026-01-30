Catherine O'Hara, die Star von Home Alone, Schitt's Creek und The Last of Us, ist tot

HQ

Ich kenne Catherine O'Hara nur als Kate McCallister in den ersten beiden Home Alone-Filmen und als Gail Lynden in Staffel 2 von The Last of Us, aber die zweifache Emmy-prämierte Schauspielerin war in vielen beliebten Filmen und TV-Serien zu sehen, während ihrer Karriere, die sich über 50 Jahre erstreckte. Deshalb bin ich sicher, dass die heutige Nachricht viele sehr hart treffen wird.

TMZ und Variety haben die Bestätigung erhalten, dass Catherine O'Hara heute im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Ihnen wurde gesagt, O'Hara sei nach kurzer Krankheit gestorben.

Ruhe in Frieden, Catherine.