Pikmin 4 bekommt im November ein großes Update: Neuer Pikmin-Typ, Fotomodus und friedlicher Modus für Feinde

Als wir vor ein paar Wochen den mysteriösen Kurzfilm Close to You sahen, den Nintendo auf YouTube gepostet hatte und der sich später als Pikmin entpuppte, dachten viele von uns, dass das Unternehmen den fünften Teil der Serie vorwegnehmen könnte, jetzt, da es bei Nintendo Switch 2 so wenig an großen Ankündigungen zur Veröffentlichung von Spielen mangelt. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Feldtest für Nintendos Filmabteilung handelte, aber es scheint, dass sie parallel tatsächlich an etwas für die neueste Veröffentlichung der Serie gearbeitet haben.

Das ist richtig, fast zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung werden Pikmin 4 ein großes kostenloses Update im November erhalten. Dieses Update enthält Crossover-Inhalte mit dem mobilen Pikmin-Titel Pikmin Bloom sowie neue Modi für das Nintendo Switch-Basisspiel.

Am interessantesten ist vielleicht das Ausprobieren der neuen Dekor-Pikmin, einer neuen Variante dieser halbpflanzlichen Kreaturen, mit denen mobile Spieler bereits vertraut waren und die nun ihr Konsolendebüt feiert. Deko-Pikmin sind Pikmin, die eine Art Dekoration tragen, die sie auf der ganzen Welt gefunden haben und die deinem Trupp kleiner Helfer Abwechslung und Farbe verleihen.

Eine Kamera (ein Fotomodus) wird ebenfalls hinzugefügt, mit bestimmten Anpassungsfunktionen wie dem Hinzufügen von Rahmen, Stempeln und einzigartigen Rahmungen.

Zu guter Letzt wird ein neuer friedlicher Modus hinzugefügt, in dem Kreaturen in der Welt, die normalerweise der Anwesenheit von Pikmin feindlich gesinnt sind, jetzt neutral sind, es sei denn, du greifst sie zuerst an. Eine gute Möglichkeit, Ihre Kleinen in das Pikmin-Universum einzuführen, ohne den üblichen Stress, die kleine Armee von Kreaturen zu bewältigen.

Schauen Sie sich all diese Verbesserungen im kostenlosen Pikmin 4 -Update unten an. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es kommt nächsten Monat.