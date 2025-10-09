Nintendo lüftet den Vorhang für den Kurzfilm "Close to You"... aber nur auf halbem Weg

HQ

Letzten Dienstag veröffentlichte Nintendo anstelle einer neuen Ankündigung oder eines Teasers für seine Titel wie üblich um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ einfach einen animierten Kurzfilm mit einem Baby in einem Raum, in dem sich Gegenstände und Spielzeug von selbst zu bewegen schienen. Der animierte Kurzfilm hatte einige ziemlich hohe Produktionswerte, was darauf hindeutete, dass mehr dahinter steckte, als wir dachten. Wir spekulierten, dass es sich um einen Ausschnitt aus dem kommenden "Super Mario Galaxy"-Film handeln könnte, oder dass es sich sogar um kleine unsichtbare Pikmin handeln könnte, die durch den Raum streifen. Wie sich herausstellte, lagen wir nicht weit daneben.

Jetzt hat Nintendo den Trailer erneut veröffentlicht, und dieses Mal sehen wir, dass die Täter, die Gegenstände im Raum bewegen und das kleine Baby (Rosalina?) zu seinen ersten Schritten animieren, niemand anderes als die kleinen halbpflanzlichen, bunten Kreaturen sind, die von Shigeru Miyamoto erschaffen wurden. Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob es sich um eine Erweiterung von Nintendos Cinematic Universe handelt oder ob es sich um eine Vorschau auf ein neues Pikmin-Spiel handelt. Zwischen Pikmin 3 und Pikmin 4 mussten wir zehn Jahre warten, und dann hat Mr. Miyamoto schon versprochen, dass wir auf das nächste Spiel nicht mehr so lange warten müssen.

Werfen Sie einen Blick auf den Tweet unten. Wird dies das erste Mal sein, dass wir Pikmin 5 sehen? Und warum gibt es jetzt Menschen in ihrer Welt? Es gibt noch viele Fragen zu beantworten...