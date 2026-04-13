Physint erhält die ersten Zauberinformationen vor Beginn der Dreharbeiten

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Frisch von einem weiteren großen Hit mit Death Stranding 2: On the Beach scheint Hideo Kojima in nächster Zeit nicht die Bremsen zu setzen. Er steht vor OD sowie seine mit Spannung erwartete Rückkehr zur Action-Spionage mit seinem mysteriösen Projekt Physint.

Während Physint für uns weitgehend ein Rätsel bleibt, haben wir dank MP1st einige Details zum ersten Casting-Call für das Spiel. Derzeit versteckt sich das Projekt hinter dem Codenamen Shimmer und sucht nach Schauspielern für eine Vielzahl von Rollen, die alle in einem entführten Bus gefangen sind, darunter eine Mutter mit ihrem neugeborenen Baby, fünf Teenager verschiedener Ethnien, zwei weitere männliche Fahrgäste und eine antagonistische Figur, von der wir annehmen, dass sie der entführer ist.

Es ist unklar, ob dieser Antagonist der Hauptbösewicht von Shimmer/Physint sein wird, aber ihre Beschreibung ist die spezifischste und verlangt nach einem "Mads Mikkelsen in Hannibal, aber mit Flair"- Typ von Schauspieler, mit starkem deutschen Akzent.

Das Casting wird von Mari Ueda inszeniert, der Gründerin von Pivot Motion, einer Motion-Capture-Firma, die kürzlich mit Kojima an Death Stranding 2: On the Beach zusammengearbeitet hat. Shimmer soll diesen Sommer gedreht werden, aber es ist unklar, ob das den Beginn der Produktion des vollständigen Spiels markiert oder ob es einen vertikalen Schnitt ist, den man vor der Veröffentlichung Jahre später zeigen kann. Wenn du nach anderen Schauspielern suchst, die Teil von Physint sein könnten, gibt es derzeit eine starke Theorie, dass Robert Pattinson als Protagonist des Spiels vorgesehen sein könnte.