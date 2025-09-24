Spekulationen deuten darauf hin, dass kein Geringerer als Robert Pattinson in Hideo Kojimas Physint

HQ

Kojima sammelt weiterhin Hollywood-Stars, als wären sie Infinity-Steine, denn es scheint, als ob die Fans glauben, dass kein Geringerer als The Batman selbst, Robert Pattinson, der nächste große Star in einem von Kojimas Projekten sein könnte. Vor allem glauben die Fans, dass er die Hauptrolle in Physint bekommen hat.

Was führt die Menschen auf diesen Weg, fragen Sie? Das neu enthüllte Physint Poster, das einen meist silhouettenhaften Mann in der Mitte zeigt. Bei näherem Hinsehen sehen wir, dass die Figur auf dem Plakat eine gewisse Ähnlichkeit mit Pattinson hat. Wenn man bedenkt, dass Kojima den Mickey 17-Star bei mehreren Gelegenheiten getroffen hat und behauptet hat, einige interessante Dinge mit ihm besprochen zu haben, scheint es nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen zu liegen.

Natürlich werden wir wahrscheinlich erst in einiger Zeit neue Details zu Physint erfahren, wie zum Beispiel, wer den Protagonisten spielt. Kojima selbst glaubt nicht, dass das Spiel vor der nächsten Konsolengeneration erscheinen wird. Pattinson wäre zu diesem Zeitpunkt in seinen 40ern, aber er wäre ein so großer Gewinn für ein Spiel, dass viele Fans nicht anders können, als sich selbst bei der Aussicht auf dieses allmächtige Crossover zu freuen.

Es ist erwähnenswert, dass es sich aufgrund der Tatsache, dass das Spiel so weit fortgeschritten ist, wahrscheinlich nur um ein Konzeptstück handelt und nicht um ein Poster, das direkt darstellt, wie das Endprodukt aussehen wird. Da es in absehbarer Zukunft jedoch nichts anderes zu tun gibt, werden die Fans an der Pattinson-Theorie festhalten.