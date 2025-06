Phasmophobia bekommt eine Verfilmung

HQ

Phasmophobia ist das neueste in einer langen Liste von Spielen, die eine Videospiel-Adaption erhalten sollen. Der Vier-Spieler-Koop-Hit von Kinetic Games eroberte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 das Internet im Sturm und bot den Spielern ein wirklich gruseliges Erlebnis mit ihren Freunden.

Jetzt sind die Horror-Profis von Blumhouse und James Wan's Atomic Monster bereit, einen Film aus dem Spiel zu machen. Wenn man bedenkt, dass Atomic Monster hinter einigen der erfolgreichsten Horror-IPs der letzten Jahre wie The Nun und The Conjuring-Universum steckt und Blumhouse mit seiner Videospiel-Adaption von Five Nights at Freddy's einen Riesenerfolg hingelegt hat, könnte man meinen, dass Phasmophobia in ziemlich guten Händen ist.

"Wir freuen uns sehr, offiziell bekannt geben zu können, dass eine Verfilmung vonPhasmophobia in Entwicklung ist - es ist ein großer Moment für das gesamte Kinetic-Team und der Beginn von etwas wirklich Aufregendem", sagte Daniel Knight, Director von Kinetic Games, in einer Pressemitteilung. "Wir hätten uns bei seiner Veröffentlichung vor fünf Jahren nie vorstellen können, welche unglaublichen Höhen dieses Spiel erreichen würde, und wir sind unserer großartigen Community so dankbar für den nachhaltigen Einfluss, den Phasmophobia in der Gaming-Welt und darüber hinaus hatte. Die Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster markiert ein unglaubliches neues Kapitel für das Spiel und wir können es kaum erwarten, im Laufe der Entwicklung des Projekts mehr mit euch zu teilen."

Phasmophobia hat sich seit seiner Einführung mehr als 23 Millionen Mal verkauft, und es ist also klar zu verstehen, warum große Filmstudios mit der IP arbeiten wollen. Wir müssen abwarten, wie sich ein Phasmophobia Film mit der Zeit entwickelt, da es wahrscheinlich eine Weile dauern wird, bis dieses Ding gemacht wird.