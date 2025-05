Peter Molyneux über Masters of Albion: "Es fühlt sich wirklich so an, als ob die Magie zurück ist"

HQ

Nach dem ganzen Debakel, das die Schließung von Lionhead und die Entwicklung von Godus war, hat Peter Molyneux' Name in der Videospielwelt einen etwas sauren Beigeschmack bekommen, trotz der Tatsache, dass er neben anderen Projekten auch als Schöpfer von Fable genannt wird.

Im Moment leitet Molyneux den Entwickler 22cans, wo er und ein paar alte Kollegen ein Projekt namens Masters of Albion machen. Unabhängig davon, was der Name vermuten lässt, handelt es sich nicht um ein Fable -Spin-off, sondern um ein völlig neues Projekt, und obwohl wir nur spärliche Details über das Spiel gehört haben, auch als Teil eines früheren Gamereactor-Exklusivtitels, ist Molyneux kürzlich bei Nordic Game 2025 erschienen, um mit GamesIndustry.biz über den Titel zu plaudern.

Auf die Frage nach dem Spiel zeichnete Molyneux ein sehr eindrucksvolles Bild. "Ich muss das sagen, aber es wird mich in Schwierigkeiten bringen: Jedes Atom meines Wesens glaubt daran, dass wir ein großartiges Spiel machen."

Er fuhr fort: "Es gibt eine Magie, die wir hatten, als wir Dungeon Keeper und Black and White und Fable erschaffen haben, und diese Magie war völlig immateriell. Das ist nichts, was man produzieren kann.

"Aber es fühlt sich wirklich so an, als ob die Magie zurück ist. Und ich sage das nicht, um das Spiel zu hypen - ich sage nur, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie ich mich bei dem Spiel fühle.

"Es sollte unmöglich sein, dieses Spiel zu machen. Es dreht sich alles um die Freiheit der Spieler, es geht darum, uns zu fragen, was ein Gottesspiel ist, was es sein sollte und wofür es stehen sollte. Aber: Es funktioniert verdammt gut. Es kommt zusammen."

Molyneux ging auch noch ein wenig weiter und merkte an, dass Masters of Albion "sich frisch, anders und neu anfühlt, und es fühlt sich vor allem wahnsinnig mutig an", und dass selbst wenn die Tester das Spiel in die Hände bekommen, es mit der gleichen Serie vergleichen, mit der es einen gemeinsamen Namen hat.

"Wir haben gerade einige Benutzertests durchgeführt - ich sollte nichts von diesem Zeug sagen - mit einer Firma in Amerika. Und das erste, was zurückkam, war: 'Oh mein Gott, ich spiele Fable.' Das war ein wunderbarer Moment für mich."

Einige schlagen auch vor, dass es Black & White ähnlicher ist, aber unabhängig davon, womit es Ähnlichkeiten hat, klingt Molyneux mit "es ist eine Mischung, aber diese Mischung, genau wie diese Suppenanalogie, ist etwas Neues, Frisches und Anderes."

Sind Sie gespannt darauf, mehr von Masters of Albion zu sehen?