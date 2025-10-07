Peter Molyneux: "Phil Spencer ist einer der besten Leute, mit denen ich je gearbeitet habe"

HQ

Heute ist Peter Molyneux vielleicht kein Name, der sofort mit Qualität in Verbindung gebracht wird, aber Tatsache ist, dass er im Laufe der Jahre mehrere wirklich klassische Spiele abgeliefert hat, nicht zuletzt die Fable-Reihe. Im Jahr 2009, drei Jahre nachdem sein Studio Lionhead von Microsoft übernommen worden war, wurde er auch zum europäischen Kreativdirektor der Microsoft Game Studios befördert, und er hatte viel mit einem damals weniger bekannten Kollegen namens Phil Spencer zu tun.

Heute ist Spencer Chef der gesamten Gaming-Abteilung von Microsoft, und die meisten von uns haben wahrscheinlich eine Meinung von ihm. Aber wie ist er privat, hinter den Kulissen? Molyneux kommentiert dies in einem Interview mit dem Edge Magazine (danke, GamesRadar), in dem er über seine Begegnungen mit Spencer vor fast 20 Jahren spricht:

"Er ist einer der besten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Ich sage das nicht, um ihn zu ärgern - er ist jemand, der die Spieleindustrie absolut liebt und unglaublich schlau ist.

Aber er hat sein ganzes Leben bei Microsoft gearbeitet. Phil arbeitete früher in den Lionhead-Büros, so dass wir viel Zeit miteinander verbrachten. Und er sagte: 'Weißt du, Peter, ich würde deine Talente wirklich gerne ein bisschen mehr bei Microsoft einsetzen.' "

Molyneux wurde Europachef, und es scheint, dass er diese Erfahrung sehr schätzt:

"Nun, ich bin jemand, der absolut durch Lob motiviert ist, und als er sagte: 'Wir wollen dich zum Microsoft-Partner machen, dachte ich: Fantastisch, die mögen mich wirklich!' Es geht nur darum, wieder in die Schule zu gehen, dieses Kind, das wirklich gemocht werden will - darauf kommt es an. Also ließ ich mich vergessen, wie schrecklich es gewesen war, [Senior Vice President] bei EA zu sein."

Heute ist Molyneux in erster Linie ein Indie-Entwickler, der derzeit an seinem kommenden Masters of Albion arbeitet. Seine Zeit im Rampenlicht mag vorbei sein, aber er bleibt eine interessante Figur mit einer sehr einzigartigen Perspektive auf das Konzept des Spielens.