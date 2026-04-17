Pete Hegseth zitiert Pulp Fiction als Schrift und vergleicht dann die Presse mit Feinden Jesu

HQ

Es war eine seltsame Woche, Pete Hegseth zu sein. Am Mittwoch stand der Verteidigungsminister an einem Podium im Pentagon und sprach, was er als ein Gebet beschrieb, das von Kampf-Such- und Rettungsteams verwendet wird und das er dem alttestamentlichen Buch Ezechiel zuschrieb. Das Problem: Es ähnelte viel mehr einem Vor-Hinrichtungsmonolog von Samuel L. Jackson in Pulp Fiction.

Hegseths Version begann mit: "Der Weg des abgestürzten Fliegers ist von allen Seiten von den Ungerechtigkeiten der Egoisten und der Tyrannei böser Männer heimgesucht." Quentin Tarantinos Original, gesprochen von Jacksons Auftragskiller Jules Winnfield kurz vor dem Abdrücken, beginnt fast identisch. Der eigentliche Vers in Hesekiel 25,17 ist ein einziger Satz über Rache an den Philistern.

"Wer behauptet, der Minister habe Ezechiel 25:17 falsch zitiert, verbreitet Fake News und ist unwissend über die Realität." Dies laut Sean Parnell, Pentagon-Sprecher, der ebenfalls bestätigte, dass das Gebet "offensichtlich von Dialogen in Pulp Fiction inspiriert" war.

Pete Hegseth

Am nächsten Morgen stand Hegseth wieder am Rednerpult (diesmal für eine Besprechung zum Iran-Krieg) und griff nach einem anderen Durchgang. Er erinnerte sich an eine Sonntagspredigt über Pharisäer, die gegen Jesus verschwörten, selbst nachdem sie ein Wunder gesehen hatten, und wandte sich den versammelten Reportern zu. "Ich saß dort in der Kirche und dachte: Unsere Druckerei ist genau wie diese Pharisäer", sagte er. "Die harten Herzen unserer Presse sind nur darauf ausgelegt, zu bedrängen."

Innerhalb einer Stunde schrieb Papst Leo XIV. (derzeit auf einer Afrikareise und bereits in einem eskalierenden Streit mit Präsident Trump – sehen Sie sich unsere neuesten Nachrichten zu diesem Thema an) auf X: "Wehe denen, die Religion und den Namen Gottes für ihren eigenen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Vorteil manipulieren und das Heilige in Dunkelheit und Schmutz ziehen."

Historiker der amerikanischen Religion haben festgestellt, dass US-Regierungen während des Krieges lange Zeit auf Glauben berufen, das Trump-Weiße Haus aber weiter gegangen ist als die meisten anderen und eine Sprache verwendet, die, wie es ein Wissenschaftler ausdrückt, "scharf und eindeutig" ist – auf eine Weise, die frühere Präsidenten vermieden haben. Für Hegseth, einen selbsternannten christlichen Nationalisten, dessen Einsatz religiöser Bilder zu einem Markenzeichen seiner Zeit im Pentagon geworden ist, war diese Woche, wenn nichts anderes, passend.