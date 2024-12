Pep Guardiola wird nach seinem Abschied von Manchester City keine weitere Mannschaft mehr trainieren

HQ

Pep Guardiolas Albtraum mit Manchester City nimmt kein Ende. Seine Position in der Premier League hat sich nach einem Sieg und einer Niederlage leicht verbessert und den vierten Platz nach dem Ausstieg in der heimischen Liga vor einem Monat gewürdigt.

Aber inChampions League sind die Bürger ernsthaft in Gefahr, auszuscheiden: Nach der 0:2-Niederlage in Turin gegen Juventus sind sie 22., und wenn PSG das Spiel am 21. Januar gewinnt, könnten sie nicht in die K.o.-Phase einziehen.

Trotz der Krise zeigte Manchester City Vertrauen in den katalanischen Trainer und verlängerte seinen Vertrag um mindestens eine weitere Saison, wahrscheinlich bis 2026.

Und danach? Diese Woche (vor der Niederlage gegen Juventus) gab Guardiola ein Interview mit dem spanischen Podcast Desmontadito mit dem Koch Dani García und bestätigte, dass er nicht vorhat, nach seinem Abschied von City einen anderen Verein zu trainieren. "Ich hätte nicht die Energie", sagte er.

"Die Idee, woanders anzufangen, der ganze Trainingsprozess und all das... Nein, nein, nein! Vielleicht in einer Nationalmannschaft, aber das ist etwas anderes. Ich sollte aufhören. Ich möchte aufhören und Golf spielen, aber ich kann nicht. Ich denke, es wäre gut für mich, damit aufzuhören", sagte er.

Er fügte auch hinzu, dass er nicht über eine langfristige Zukunft spreche, aber "Manchester City zu verlassen, in ein anderes Land zu ziehen und das Gleiche zu tun, was ich jetzt tue", sei das Einzige, was er ausschließe.

Guardiola ist 53 Jahre alt und wird 55 Jahre alt sein, wenn sein Vertrag bei Manchester City wahrscheinlich im Juni 2026 ausläuft. Er bestreitet nicht, dass er nie einen anderen Verein trainieren wird, aber nach acht Jahren bei Manchester City (seit 2016) ist der Gedanke, ein neues Projekt zu starten, entmutigend.