Pep Guardiola wird mindestens ein weiteres Jahr bei Manchester City bleiben

Gerüchte, dass Pep Guardiola Manchester City verlassen würde, kursieren schon seit geraumer Zeit und wurden nach schlechten Ergebnissen immer lauter: vier Niederlagen in Folge, zwei in der Premier League, eine in der Champions League und ein tödlicher Schlag im FA Cup.

Guardiola ist die heikle Situation, in der sich Fußballmanager befinden, nicht fremd. Und der bestätigte Abgang von Txiki Begiristain, Fußballdirektor von Manchester City und Guardiolas enger Freund seit Barcelona, goss Öl ins Feuer.

Wie The Athletic berichtet, hat Guardiola jedoch einer Vertragsverlängerung zugestimmt: um ein weiteres Jahr, mit der Option auf ein zweites Jahr.

Das bedeutet, dass Guardiola auch im nächsten Jahr Trainer von Manchester City bleiben wird, egal ob sie die Premier League erneut gewinnen oder nicht.

Manchester City ist derzeit Zweiter in der Premier League, 5 Punkte hinter Liverpool, in diesem Jahr nicht zu stoppen. City hat zu viele Verletzungen zu beklagen, darunter Rodri, der am meisten, wenn nicht sogar die ganze Saison fehlen wird. Die schlechten Ergebnisse, die sein Team erzielt, zeigen, wie wichtig der Gewinner des Ballon d'Or ist.

Am kommenden Samstag kehrt die Premier League nach der Länderspielpause zurück, und Manchester City kehrt endlich nach Hause zurück, um um 17:30 Uhr Tottenham zu empfangen, das auf Bentancur verzichten muss, der nach rassistischen Beleidigungen für sieben Spiele gesperrt ist...