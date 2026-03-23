Peni Parker stößt zum Kader von Marvel Tokon: Fighting Souls

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Bevor Spider-Man: Into the Spider-Verse erschien, kannten nur wenige den Namen Peni Parker, da diese Spider-Person-Variante außerhalb der Comic-Community ein weniger bekannter Held war. Doch ihr Auftritt war ein großer Erfolg, und nun ist Peni eine viel bekanntere Figur, was zweifellos zu ihrer neuen Beteiligung an Marvel Tokon: Fighting Souls beigetragen hat.

In einem kürzlichen PlayStation-Blog-Beitrag wurde bestätigt, dass Peni Parker eine der spielbaren Kämpferinnen im kommenden Spiel sein wird und sich einem Team namens Amazing Guardians anschließen wird, zu dem auch Spider-Man selbst (Peter Parker), Ms. Marvel und Star-Lord gehören. Dieses Team muss mit dem Unbreakable X-Men-Team konkurrieren, das ebenfalls kürzlich bestätigt wurde.

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Was man von Peni erwarten kann, wird uns gesagt: "Sie steuert SP//dr, einen mächtigen Mech-Anzug, den ihr Vater erschaffen hat, und kämpft als Spinnenheld eines Paralleluniversums. In Marvel Tōkon: Fighting Souls bringt Peni SP//dr in den Kampf und nutzt eine Vielzahl von Gadgets und einzigartigen Werkzeugen, um spontan Strategien zu entwickeln."

Wir sollen außerdem darauf achten, wie der Charakter in verschiedene Sprachen lokalisiert wurde, da Peni im Spiel sowohl Englisch als auch Japanisch spricht, wenn man überwiegend auf Englisch oder Japanisch spielt, da sie aufgrund ihrer Aufzuwachsen in den USA eine gemischte Herkunft hat.

Abschließend verspricht Arc System Works, dass das Spiel, wenn du gerne dein eigenes Heldenteam zusammenstellst, automatisch generierte Teamnamen unterstützt, also kannst du mit einigen skurrilen Dingen rechnen.

Mit dem Start von Marvel Tokon: Fighting Souls soll der Tag-Fighter am 6. August auf PC und PS5 erscheinen.