Marvel Tokon: Fighting Souls startet im August

Wir hatten absolut erwartet, dass es heute Abend beim State of Play nach dem kürzlich geleakten Debakel auf der Steam-Seite präsent sein würde, aber hier sind wir alle gleich. Marvel Tokon: Fighting Souls ist einfach aufgetaucht und hat eine Menge frisches Gameplay geliefert und sogar bestätigt, wann der Kampftitel auf PC und PS5 erscheinen wird.

Die Premiere ist für den 6. August geplant, Vorbestellungen für das Spiel werden bereits nächste Woche ab dem 19. Februar geöffnet. Um die Entscheidung zu erleichtern, ob man vorbestellen sollte oder nicht, wurden einige zusätzliche Charaktere für das Spiel bestätigt und die Pläne nach dem Launch wurden angeteasert.

Das Unbreakable X-Men-Team wird im Spiel sein, mit Storm an der Spitze und Wolverine, Magik und Danger, die diesem Beispiel folgen. Darüber hinaus wird uns mitgeteilt, dass das erste Jahr der Unterstützung für das Kampfspiel vier neue Charaktere und eine zusätzliche Stage bringen wird, wobei dieser Year One Pass in der Ultimate Edition des Spiels enthalten ist.

Natürlich wird das nicht alles sein, was die Besitzer der Ultimate Edition bekommen, denn fünf Charakterkostüme sind für Spider-Man, Storm, Iron Man, Captain America und Doctor Doom enthalten (einige davon sind im Fall von Spidey von Videospielen inspiriert, andere von klassischen Comics). Außerdem ist ein Howard the Duck-Lobby-Avatar enthalten, ein Cosmo-Lobby-Haustier enthalten und eine animierte chromatische Farbe für alle 20 Startcharaktere wird ebenfalls vorhanden sein.

Vieles davon sieht man in Aktion im neuesten Trailer und im Inhaltsbild der Ultimate Edition für Marvel Tokon: Fighting Souls unten.