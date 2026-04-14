Pedro Pascal, Denis Villeneuve, Ben Stiller, Marisa Tomei und weitere unterzeichnen eine Petition, um den Paramount- und Warner-Deal zu blockieren.

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Es gab Befürchtungen, als es so aussah, als würde Netflix Warner Bros. Ende letzten Jahres kaufen. Doch als Paramount WB ein Angebot machte, das die Aktionäre nicht ablehnen konnten, schien es, als würde David Ellisons Angebot erfolgreich sein und Paramount Warner Bros. übernehmen. Für manche erwies sich diese Fusion als etwas populärer, aber für große Hollywood-Namen scheint die Idee, dass zwei riesige Studios zu einem werden, ein Konzept zu sein, das sie lieber nicht in Betracht ziehen wollen.

"Als Filmemacher, Dokumentarfilmer und Fachleute in der Film- und Fernsehbranche schreiben wir, um unseren unmissverständlichen Widerstand gegen die vorgeschlagene Fusion von Paramount-Warner Bros. und Discovery auszudrücken", heißt es zu Beginn des offenen Briefes, der sich gegen die Fusion von Warner Bros. und Paramount ausspricht. Es wurde von großen Hollywood-Namen unter Vertrag genommen, darunter Pedro Pascal, Ben Stiller, Marisa Tomei, Denis Villeneuve, Yorgos Lanthimos, Kristen Stewart, Bryan Cranston, Glenn Close, Mark Ruffalo, Rosario Dawson und viele mehr.

"Die Medienkonsolidierung hat das Verschwinden des Mittelbudget-Films, den Erosion der unabhängigen Distribution, den Zusammenbruch des internationalen Vertriebsmarktes, die Beseitigung bedeutender Gewinnbeteiligung und die Schwächung der Integrität des Bildschirmkredits beschleunigt", fährt der Brief fort und argumentiert, dass die Konsolidierung die Branche bereits unter "schweren Stress" bringt und diese Fusion die Lage nur verschlimmern wird.

Die Fusion sieht zwar voraus, als würde sie stattfinden, aber es gibt viel Kritik, die auf sie zukommt. Der offene Brief weist auf die Handlungen des kalifornischen Generalstaatsanwalts Rob Bonta hin, der rechtliche Schritte erwägt, um Paramounts Aufkauf zu verhindern.