Peacemaker Staffel 2

James Gunn war zwar ziemlich hartnäckig, dass er reinen Tisch machen würde, als er und Peter Safran beschlossen, die Rolle der Chefs der DC Studios zu übernehmen, aber es war klar, dass einige seiner Favoriten bleiben würden. Peacemaker ist das beste Beispiel dafür, da das von John Cena geleitete Drama zerstückelt und in dieses farbenfrohe neue Universum geworfen wurde, damit Gunn weiterhin eines der Projekte schreiben kann, mit denen er sich am meisten verbunden fühlt.

Peacemaker überwindet die Hürde der Verwirrung sehr leicht in einer kurzen Intro-Sequenz, die dir erzählt, was du dir aus Staffel 1 merken solltest und was nicht. Die Handlung wird größtenteils vergessen, abgesehen von Peacemaker und seinen Kumpels, die die Welt retten, aber am Ende Amanda Waller in den Rücken fallen. Dieser Schachzug von Danielle Brooks' Figur Adebayo erweist sich als ziemlich weitreichend auf den Rest der Besetzung. Es kostet Adebayo und Emilia Harcourt (Jennifer Holland) ihre Jobs und ihre zukünftige Karriere, zwingt John Economos (Steve Agee), den Kopf in seiner Regierungsposition unten zu halten, und sieht Peacemaker sich selbst gemieden, obwohl er an der Rettung der Welt beteiligt war.

Dieser Tiefpunkt ist der Punkt, an dem Peacemaker Saison 2 beginnt. Jeder hat seine eigenen Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen muss, außer Vigilante (Freddie Stroma), der größtenteils wie gewohnt nach dem Leben zu gehen scheint. Gunn stellt jedoch schnell fest, dass unsere Hauptdarsteller aus Staffel 1 immer noch glücklich sind, miteinander zusammen zu sein, und dass sie am besten sind, wenn sie sich wieder zusammentun. Mit Ausnahme von Peacemaker und Harcourt, da sie dazu neigen, aneinander zu geraten, wenn sie zusammen sind, was dazu führt, dass Peacemaker denkt, dass das Leben in einem anderen Universum ihm vielleicht etwas Gutes tun könnte.

Man mag die Augen verdrehen, wenn man eine parallele Dimension in einem Superheldenprojekt wieder einmal verwendet, aber Gunn kommt hier weitgehend damit durch, denn anstatt sich auf die Millionen nutzloser Universen da draußen zu konzentrieren und zu versuchen, das Publikum für das Multiversum als Ganzes zu interessieren, dient die andere Dimension als Möglichkeit, den Charakter von Peacemaker zu vertiefen. Es zeigt ihm eine Welt, die einfach besser zu sein scheint als seine eigene, was eine verlockende Wahl ist, wenn man mit seiner normalen Welt konfrontiert wird, in der viele wichtige Leute ihn tot sehen wollen. Es ist eine schöne, nachvollziehbare Nutzung eines Multiversums, da wir alle darüber nachdenken, wie unser Leben mit verschiedenen Entscheidungen und Ereignissen hätte aussehen können.

Peacemaker da ein Charakter oft hin- und hergerissen ist zwischen sich selbst zu vergeben und sich selbst für seine vergangenen Taten zu hassen, und Gunn spielt in dieser Staffel brillant mit diesen Ideen. Es ist auch schön, etwas mehr von Harcourt und Economos zu bekommen, die beide das Gefühl haben, dass sie vollwertigere Handlungsbögen bekommen. Adebayo und Vigilante bleiben etwas auf der Strecke, aber sie sind nicht ohne ihre Momente und es ist ehrlich gesagt, dass Gunn nicht versucht hat, das Feld zu spielen, indem er allen die gleiche Menge an Tiefe gab, sonst hätten wir eine ziemlich dünne Show gehabt. Ich war ein besonderer Fan von Eaglys Charakterbogen in dieser Staffel, auch wenn er nur etwas komische Erleichterung bot.

Komödie gibt es in Peacemaker Staffel 2 im Überfluss. Es fühlt sich nicht so an, als würde es in den ernsteren Momenten der Serie eine Grenze überschreiten, aber für Leute, die Gunns Comedy-Stil nicht mögen, erwartet leider eine Menge davon. Diejenigen, die das tun, können sich glücklicherweise auf eine Menge davon gefasst machen. Es ist eine persönliche Präferenz an dieser Stelle, und obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es in Zukunft vielleicht schal wird, war Peacemaker immer noch stark genug, um ein paar gute Lacher von mir zu bekommen.

Diese Lacher kamen vor allem von Tim Meadows' Charakter Langston Fleury, einem ARGUS-Agenten, der wirkt, als wäre er direkt vom SNL-Set in Peacemaker gegangen. Die Neuzugänge machen ihre Sache alle gut und fügen sich gut in die Besetzung ein, aber Meadows' ständige komische Batterie stach besonders hervor, da es so schien, als hätte er genau verstanden, worum es in der Serie ging und was er sofort zu erreichen versuchte.

Peacemaker bleibt ein starkes Stück Fernsehen und ein weiteres großartiges Zeichen für die Zukunft von James Gunns DCU. Manchmal fühlt es sich vielleicht nicht so sehr wie eine Superhelden-Show an, aber es ist gut, eine Pause von der Action und den Einzeilern einzulegen, um uns daran zu erinnern, dass unter den silbernen Helmen und dem Elasthan Menschen stecken. Peacemaker hat eine so starke Bindung an seine Welt und seine Charaktere, dass man das Lächerliche zu etwas wird, das man bereit ist zu akzeptieren, weil man sehen will, wohin die Geschichte führt, und ich denke, das ist eine der größten Stärken von James Gunn als Autor und Regisseur. Ich glaube nicht, dass sie Staffel 1 übertrifft, zumindest tut sie das nicht viel, aber Peacemaker Staffel 2 bietet durchweg eine gute Zeit, auch wenn sie eine der offensichtlichsten Produktplatzierungen hat, die ich seit einigen Jahren gesehen habe. Harcourt bestellt an der Bar ein Bud Light, trinkt nur Bud Light. Adrian bringt eine Kiste Bud Light zu der Party mit, auf der sie sind. Selbst wenn es zu Kneipenschlägereien kommt, ist das Bud Light-Logo nie weit.