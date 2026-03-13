PC-Gaming wird voraussichtlich bis 2028 die Konsoleneinnahmen überholen

HQ

Es mag ziemlich düster aussehen, gerade jetzt in die Welt des PC-Gamings einzutreten. Die Preise für Komponenten steigen enorm, und deshalb wirst du mindestens das Doppelte einer Konsole ausgeben, um einen PC zu bekommen, der heute die neuesten und besten Spiele laufen kann. Trotz dieser Aussichten wächst der PC-Markt weiterhin, und sein Umsatz wird voraussichtlich bis 2028 den des Konsolenspiels übertreffen.

Dies basiert auf Daten in einem neuen NewZoo-Bericht, der aufzeigt, warum PC erneut ein so explosives Wachstum erlebt hat. Interessanterweise berichteten wir vor einigen Wochen, dass die Zahl der Spieler zurückging, aber selbst wenn das der Fall sein mag, bedeuten neue Monetarisierungsmodelle, dass der Gesamtumsatz der Branche auf dem Niveau vor der Pandemie zu stabilisieren scheint. Das funktioniert besonders gut auf dem PC, wo wir ein sich entwickelndes Geschäftsmodell sehen, das der Art entspricht, wie Spiele heutzutage am besten Geld aus unseren Geldbörsen ziehen.

Die PC-Monetarisierung basiert hauptsächlich auf Mikrotransaktionen, wobei 48 % des Umsatzes der Plattform aus Mikrotransaktionen entfallen. Die Premium-Spielverkäufe machten 29 % aus. Es wird erwartet, dass bis 2028 eine Milliarde PC-Spieler vorhanden sein wird, wobei das regionale Momentum die Hauptmotivation dafür ist. Chinas PC-Gaming-Population wuchs 2025 im Jahresvergleich um 11,7 %, und mit der Ausweitung des PC-Ökosystems wächst auch die Nutzerbasis. NewZoo berichtet außerdem, dass PC weiterhin Interesse in den Märkten der Generation Z und der Generation Alpha zeigt.

Auch die Konsoleneinnahmen und die Spielerschaft werden voraussichtlich wachsen, wenn auch langsamer. Nordamerika und Japan zeigen weiterhin eine höhere Ausgabenrate pro Spieler, und auch die Abonnement-Einnahmen wachsen in allen Bereichen. Dies wird jedoch eher auf höhere Preise und Tier-Upgrades als auf eine erweiterte Abonnentenbasis zurückgeführt.

