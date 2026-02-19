Die Spielerzahl schrumpft laut Branchenbericht über das Niveau vor der Pandemie hinaus

HQ

Mehr Spiele wollen mehr von deiner Zeit als je zuvor, das ist dir wahrscheinlich aufgefallen. Wenn sie nicht hinter deinem Geld her sind, dann auf deine Zeit, also verbringst du alle freien Stunden damit, für das nächste Battle Pass-Level oder den zeitlich begrenzten Skin zu grinden. Es ist ein Trend, den wir wahrscheinlich nur noch verstärken werden, da Unternehmen gezwungen sein werden, das Beste aus einer schrumpfenden Gaming-Population herauszuholen.

Laut einer Studie des Branchenanalysten Matthew Ball (über PC Gamer) schrumpfen die Gaming-Populationen in großen Märkten weltweit. Das würde man erwarten, wenn man die Zahlen mit den Pandemie-Zahlen vergleicht, da die Menschen während der COVID-19-Lockdowns kaum etwas anderes zu tun hatten, als zu spielen. Allerdings kommen wir jetzt an einen Punkt, an dem die Zahl der Spieler unter die Zahlen vor dem Höhepunkt der Lockdowns in Gebieten wie den USA und Kanada fällt.

Warum ist das so? Nun, es scheint, als würden Videospiele den Kampf um unsere Aufmerksamkeit verlieren. Im gleichen von Ball analysierten Zeitraum (2020–heute) sehen wir, dass die TikTok-Wiedergabezeit in den USA um 50 Millionen Stunden gestiegen ist. Auch die Ausgaben für OnlyFans haben sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. Laienhaft gesagt: Gooning und Scrolling scheinen heutzutage das Gaming zu übertreffen.

Für Gamer und Spielefirmen ist das ein schlechtes Zeichen. Die übrig gebliebenen Spieler spüren den Druck, da Entwickler und Publisher in einen zunehmend wettbewerbsintensiven Markt eintreten, in dem sie dich dazu bringen müssen, ihr Spiel mehr spielen zu wollen als die Titel, die du bereits kennst und liebst. Wir sehen die Anzeichen dafür schon seit einiger Zeit, aber es so deutlich in den Daten von Ball zu sehen, zeigt, dass Videospiele wirklich in einer Zeit leben, in der Wachstum für Unternehmen eine unglaubliche Herausforderung ist.