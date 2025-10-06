Payday 3 Entwickler Starbreeze sagt Offline-Modus und D&D-Koop-Spiel ab

HQ

Letzte Woche beschloss der Payday-Entwickler Starbreeze, alles in sein Flaggschiff-Franchise zu stecken und Project Baxter aufzugeben, einen D&D-Koop-Titel, der bereits 2023 enthüllt wurde. Obwohl diese Absage vorgenommen wurde, um mehr Fokus auf den Zahltag zu legen, scheint es nicht genug Fokus zu geben, um einen Offline-Modus für Payday 3 zu schaffen.

In einem kürzlichen Entwickler-Stream (transkribiert von Wccftech) enthüllte Starbreeze, dass der Offline-Modus für Payday 3 nicht kommen würde. "Ich denke, wir müssen uns der Realität stellen, dass es für das, was wir mit dem Spiel erreichen wollen, nicht machbar ist", sagte General Manager Jonas Skantz. "Zunächst einmal haben wir eine begrenzte Anzahl von Menschen. Wir wollen sicherstellen, dass sie an den wertvollsten Dingen für das Spiel arbeiten. Das sind die Dinge, über die wir sprechen werden: Progression, Core Loops und so weiter. Aber noch wichtiger ist, dass wir heute ein Update-Modell haben, bei dem wir Wochen brauchen, um ein Client-Update zu veröffentlichen."

Das ist zwar bedauerlich für alle, die sehnsüchtig auf die Einführung des Offline-Modus von Payday 3 gewartet haben, aber dieser doppelte Schlag an schlechten Nachrichten hat auch zur Entlassung von 44 Starbreeze-Mitarbeitern geführt, die an Project Baxter gearbeitet haben.

Es scheint, dass Starbreeze immer noch dabei ist, sich von einem leistungsschwachen Start für Payday 3 zu erholen. Selbst Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels sehen wir, dass das Studio den Rang um das Spiel herum einnimmt und sich auf Payday konzentriert, um es wieder so gut wie möglich zu machen.