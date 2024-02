Payday 3, um einen Offline-Modus zu empfangen

HQ

In einem neuen Blogbeitrag skizzierte Starbreeze einige der wichtigsten Änderungen, die im Jahr 2024 auf Payday 3 zukommen werden. Zu diesen Änderungen gehören eine Überarbeitung des Matchmaking-Systems des Spiels, eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche des Spiels und vielleicht am interessantesten ein neuer Offline-Modus.

Der Offline-Modus, der zu einem unbestätigten Datum erscheint, wird die Notwendigkeit beseitigen, sich mit einem Server zu verbinden, um sich an den hochriskanten Raubüberfällen des Spiels zu beteiligen. Der Modus wird in zwei Phasen eingeführt, wobei in der ersten Phase noch eine Internetverbindung für den Fortschritt und die Freischaltung erforderlich ist. Phase zwei wird es den Spielern schließlich ermöglichen, ohne ständige Internetverbindung zu spielen, aber sie müssen sich mit Unterbrechungen verbinden, um ihren Fortschritt hochladen zu können.

Ist ein Offline-Modus etwas, das Sie sich von Payday 3 gewünscht haben?