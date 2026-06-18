Paula Badosa spricht über die toxische Beziehung zu Stefanos Tsitsipas

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Paula Badosa, ehemalige Nummer 2 der Welt im Tennis, hat die Nummer 7 der Welt, Coco Gauff, bei den Gass Court Championships in Berlin überrascht. Die spanische Spielerin, die nun auf Platz 142 der Welt steht, besiegte am Dienstag Suzan Lamens mit 6:3, 6:2, was ihren ersten Sieg seit zwei Monaten und ihren ersten Sieg über eine Top-10-Platzierung seit einem Jahr markiert.

Einen Tag später besiegte sie Gauff: Verlor den ersten Satz mit 1:6, gewann dann aber die anderen beiden Sätze mit 6:3, 6:2 – einer der wichtigsten Siege der letzten Jahre – und qualifizierte sich für das Viertelfinale, das am Freitag gegen Linda Noskavá antreten soll.

In der Pressekonferenz nach dem Match sprach sie darüber, wie persönliche Dinge ihre Leistung in den letzten Jahren beeinflusst haben, und sprach direkt über ihren Ex-Partner, den Tennisspieler Stefanos Tsitsipas.

"Ich habe viele Trennungen in meinem Leben durchgemacht, ich akzeptiere sie und ich weiß, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Aber wenn es toxische Dinge gibt, macht das alles viel schwerer als eine normale Trennung.

"Man kann eine tolle Beziehung zu einem Ex haben, weil sie normale Menschen sind und es eine normale Beziehung ist. Aber wenn es nicht so ist... Ich muss das nicht weiter erklären. Man sieht jeden Tag, dass die andere Person alles schwerer macht. Schließlich sind es schon ein paar Monate her, dass ich in einer guten Umgebung war, aber über die toxischen Dinge um mich herum hinwegzukommen, war nicht einfach. Aber das ist etwas, das man als Frau durchmachen muss, und ich fühle mich wieder stark."

Falls es Zweifel gab (Badosa trennte sich im Juli 2025 endgültig von Tsitsipas nach zwei Jahren intermittierender Beziehung), scherzte der 28-Jährige am Ende der Pressekonferenz: "Jetzt will ich die Schlagzeilen von morgen sehen: 'Paula greift Tsitsipas an'... Nun, er hat es verdient!"

Laut Ben Rothenberg sagte Aryna Sabalenka, eine Freundin von Badosa, als sie hörte, was Badosa gesagt hatte, "war ich die Freundin, die ihr eine Audioaufnahme schickte, etwa zwei Minuten lang lachte, schrie und sagte: 'Ja, Mädchen! Du hast es geschafft!'"