Paula Badosa postet eine erschreckende Botschaft, nachdem sie aus den WTA Top 100 gefallen ist: "Ich möchte dafür in Erinnerung bleiben"

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Paula Badosa, 28-jährige spanische Tennisspielerin, ist erneut außerhalb der WTA-Top 100 gefallen. Sie wurde in der zweiten Runde der Miami Open von Iva Jovic eliminiert, eine vernichtende 6:2, 6:1, und fällt auf den 113. Platz der WTA-Rangliste zurück.

Sie war 2022 einmal Weltranglisten-2, fiel 2024 auf Platz 140 zurück und kehrte 2025 in die Top 10 zurück, doch ihre chronischen Rückenverletzungen verhindern mehrere aufeinanderfolgende Matches, und sie hat sich in ihrer Karriere fast 40 Mal wegen Schmerzen aus Spielen zurückgezogen.

Badosa veröffentlichte eine erschreckende Nachricht in den sozialen Medien: "Angst, diese verdammte Angst. Es ist so schrecklich. Manchmal habe ich das Gefühl, die Stimmen in mir nicht kontrollieren zu können. Die Emotionen sind überwältigend, und ich fühle mich völlig verzehrt. Zweifel ergreifen sich, und ich fühle mich verloren in einem Meer von Gefühlen.

"Es gibt Tage, an denen ich mich stark genug fühle, und andere, an denen der Berg zu hoch erscheint... und ich frage mich, ob ich es schaffen werde. Ich denke, das werde ich. Denn wenn mich irgendetwas definiert, dann, dass ich mich immer wieder erhole. Den Schmerz in Kraft verwandeln, richtig?"

Paula Badosa muss vor dem 5. April in die Top 100 zurückkehren, um sicher auf Roland Garros spielen zu können

Wenn sie vor dem 5. April nicht in die Top 100 zurückkehrt, müsste sie an den Qualifikationsspielen für Roland Garros teilnehmen, was ihre Chancen auf die Teilnahme gefährden und ein harter Schlag für ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr zur Tenniselite wäre. Ihre einzige Chance könnte das ATP 500 in Charleston vom 30. März bis 5. April sein.

"Eines bin ich mir sicher: Ich werde immer mein Bestes geben. Ich tue, was nötig ist. Ich weiß, dass ich weit von meinem besten Niveau entfernt bin, aber ich weiß auch, dass diese Version von mir immer noch da ist. Ich werde nicht dafür in Erinnerung bleiben, dass ich die meisten Titel gewonnen habe, aber ich möchte dafür in Erinnerung bleiben. Für diese Momente. Dafür, dass sie gezeigt hat, dass Paula es geschafft hat. Und dass dieser Junge oder das Mädchen, das eine schwere Zeit durchmacht, an mich denkt und sagt: 'Wenn sie es kann, kann ich es auch.'"

"Deshalb bin ich immer noch hier. Denn wieder einmal werde ich beweisen, dass ich es schaffen kann. Es wird sehr schwer, aber ich verspreche, weiterzumachen, bis ich es geschafft habe. Und selbst wenn es gerade nicht nach meinem Willen läuft und es tausend Meinungen gibt... Ich mache weiter.

"Und an meine Fans: Danke. Denn oft bist du die Stärke, die ich brauche. Dich während der Spiele zu hören, mit dieser Begeisterung, wenn selbst ich sie nicht aufbringen kann, ist das Wertvollste, was mir dieser Sport gegeben hat. Danke. Paula ist noch nicht zurück, aber sie wird zurückkommen."