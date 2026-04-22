Paul Seixas gewinnt das bisher größte Rennen in der La Flèche Wallonne, mit 19 Jahren der jüngste aller Zeiten

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Paul Seixas beeindruckt weiterhin: Der 19-jährige französische Radfahrer ist schnell an die Spitze der Männer-Radsportklasse geklettert und hat im April 2026 zwei prestigeträchtige Rennen gewonnen: die Tour de Basque (erstes Etappenrennen der World Tour) und am Mittwoch seinen bisher größten Sieg: La Flèche Wallone (erstes World Tour Eintagesrennen).

Seixas, der mit Decathlon CMA CGM fuhr, beendete das Rennen in Wallonien in den Ardennen drei Sekunden vor Mauro Schmid und Ben Tulett, als Nachfolger von Tadej Pogacar, der 2025 gewann (und dieses Jahr nicht teilnahm, ebenso wenig wie Remco Evenepoel); als erster Franzose nach Julian Alaphilippe im Jahr 2021 und der jüngste Sieger in 90 Jahren Geschichte.

Besser als Pogacar in seinem Alter?

Letztes Jahr wurden die ersten Vergleiche zwischen Seixas und Tadej Pogacar gemacht, der immer noch den Herrenradsport dominiert und Rekorde bricht: Die Lyonnais, direkt nach dem siebten Platz in Il Lombardia, ihrem ersten Monument überhaupt, lehnten den Vergleich mit ihm ab und stellten fest, dass Pogacar mit 19 Jahren (das war's, vor acht Jahren) in seinem Alter weniger Chancen hatte als er, daher ist es nicht fair, wenn einige darauf hinweisen, dass er bereits erfolgreicher ist als Pogacar.