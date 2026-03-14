Paul Bettany wirft Gerüchte über Voldemort zum Boden: "Niemand hat mich deswegen angerufen"

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Offenbar wird es nicht mehr lange dauern, bis die Harry Potter TV Serie auf HBO Max erscheint, da die Serie schon seit einiger Zeit ihre erste Staffel dreht und offenbar in einem Produktionsplan für die nächsten zehn Jahre feststeht, um sicherzustellen, dass das Projekt abgeschlossen wird, während die junge Besetzung stetig erwachsen wird.

Eines der größten Rätsel rund um das Projekt betrifft die Besetzung von Lord Voldemort, da der dunkle Zauberer der Hauptantagonist in der Harry-Potter-Reihe ist, mit wichtigen Handlungssträngen, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen, auch wenn Voldemort erst am Ende des vierten Schuljahres in Hogwarts wirklich auftaucht (was man erwarten würde, dass es dem Ende der vierten Staffel der Serie entspricht). Deshalb ist die Besetzung der Rolle heute nicht mehr allzu wichtig, auch wenn das Interesse daran sehr groß ist, wer Voldemort spielen wird.

Eine Zeit lang schien es, als würde Cillian Murphy seinen 28 Years Later: The Bone Temple-Star Ralph Fiennes ablösen, doch dieser wurde vom irischen Schauspieler ziemlich schnell gestoppt. Dann begannen Gerüchte zu kursieren, dass Vision selbst, Paul Bettany, ein Favorit für den Job sein könnte, was inzwischen ebenfalls eingestellt wurde.

Im Gespräch mit ScreenRant sagte Bettany: "Ich habe davon nichts gehört. Ich meine, ich bin ein großer Fan der IP und ein großer HBO-Fan, aber niemand hat mich deswegen angesprochen."

Da diese beiden Stars nicht zur Debatte kommen, wen würdest du gerne als Voldemort in der Harry-Potter-Reihe sehen?