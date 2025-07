Harry Potter TV Kinderstars werden im nächsten Jahrzehnt am Set ausgebildet

HQ

Als die Harry-Potter-Filme vor etwa zwei Jahrzehnten gedreht wurden, stand Warner Bros. vor der Aufgabe, diese Blockbuster-Filme zu drehen und gleichzeitig mit verschiedenen Kinderschutzgesetzen in Großbritannien zusammenzufallen. Dies führte zur Gründung einer temporären Schule auf dem Gelände, auf dem die Filme gedreht wurden, eine Schule, die Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und den Rest der Kinderstars unterrichten konnte, während sie während des Schuljahres die Filme drehten. Ein ähnliches Setup wird für die Serie Harry Potter TV von HBO verwendet.

Laut BBC News hat die Three Rivers District Council die Genehmigung für den Bau einer temporären Schule auf dem Grundstück am Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien erteilt. Diese Einrichtung wird für die Ausbildung von Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton und den anderen Kinderstars für das nächste Jahrzehnt genutzt.

Es wird erwähnt, dass die Schule an Wochentagen zwischen 5:30 und 20:30 Uhr geöffnet sein wird, damit die Schauspieler zwischen dem Set und ihren Klassen hin- und herwechseln können, sogar Nachtaufnahmen, Nachdrehs und Dreharbeiten vor Ort, wenn nötig.

Der Bericht stellt fest, dass die Klassenzimmer aus mehreren tragbaren Gebäuden bestehen, die bis zu 600 Schüler beherbergen sollen, auch wenn sie normalerweise nur von etwa 150 Schülern genutzt werden.

Werbung: