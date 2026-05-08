Path of Exile 2 wird voraussichtlich noch dieses Jahr aus dem Early Access aussteigen

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Die Handlung spielt in der Fantasiewelt von Wraeclast, einem feindlichen und tödlichen Kontinent voller Kreaturen und Geheimnisse, Path of Exile 2 ist zufrieden und gilt als würdiger Nachfolger von Path of Exile. Obwohl das Spiel noch im Early-Access-Zustand ist, gibt es bereits mehrere DLC-Support-Packs, darunter das Faridun-Supportpaket und das Lord of Ogham-Supportpaket, die beide Rüstungssets, Namensabzeichen und Haustiere enthalten.

Grinding Gears hat ein neues Fertigkeitensystem Path of Exile 2 eingeführt, mit 240 aktiven Fertigkeitsedelsteinen und 200 Unterstützungsjuwelen. Ursprünglich waren für den Start des Spiels 12 Charakterklassen geplant, jedoch erklärte Game Director und Mitbegründer von Grinding Gears, Jonathan Rogers, dass er glaubt, dass die acht Klassen (Krieger, Waldläufer, Jägerin, Zauberin, Söldnerin, Mönch, Druide und Hexe), die wir in der Early-Access-Version haben, für einen ersten 1.0-Start ausreichen würden. Es wird angenommen, dass die verbleibenden Klassen Rumtreiber, Duellant, Schatten und Templer sein werden, wie in Path of Exile 1 zu sehen ist.

Path of Exile 2 bietet in ihren zahlreichen Kampagnen eine Liste von Bossen, und die Möglichkeiten zur Charakteranpassung sind endlos, mit Fertigkeiten-Edelstein-Systemen und der Möglichkeit, dich im passiven Fertigkeitenbaum doppelt zu spezialisieren, was eine weitere Ebene der Anpassung hinzufügt.

Glücklicherweise braucht man trotz all des Inhalts und der Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten keinen leistungsstarken PC, um Path of Exile 2 zu spielen, wenn es in der zweiten Jahreshälfte erscheint. Das Spiel wird auch auf PS5 und Xbox X/S spielbar sein.