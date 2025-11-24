Path of Exile 2 stellt am 4. Dezember sein nächstes Update 'The Last of the Druids' vor

HQ

Grinding Gear Games möchte, dass wir uns darauf vorbereiten, Weihnachten am Bildschirm zu verbringen und seinen Titel Path of Exile 2 zu genießen, der am 6. Dezember sein erstes Jahr im Early Access feiert. Laut einer Pressemitteilung wird am 4. Dezember ein neues digitales GGG Live-Event auf YouTube und Twitch stattfinden, bei dem das nächste große Inhaltsupdate für das Spiel, The Last of the Druids, vorgestellt wird.

Neben der Enthüllung wird es nicht mehr lange dauern, bis wir es selbst ausprobieren können, da bestätigt wurde, dass sowohl dieses Update als auch der Rest des Basisspiels an einem neuen Path of Exile-Testwochenende kostenlos ausprobiert werden können, das vom 12. Dezember um 20:00 Uhr MEZ bis zum 15. Dezember um 20:00 MES. stattfindet.

Jeder, selbst diejenigen, die das Spiel nicht im Early Access haben, kann es ohne Levelbeschränkungen ausprobieren und seinen gesamten Fortschritt behalten, wenn er es dann in die Hände bekommen möchte, denn am Ende kann er sein Abenteuer dort fortsetzen, wo er aufgehört hat, indem er ein Early Access Contributor Pack kauft oder einfach auf den vollständigen kostenlosen Launch des Spiels wartet. Dieses kostenlose Wochenende läuft in allen Versionen des Spiels (PC, Xbox, PS5).

Wirst du Path of Exile 2 ausprobieren? Und falls du es schon hast, wirst du an diesem Wochenende The Last of the Druids-Inhalte ausprobieren?