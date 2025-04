Paris-Roubaix verspricht am Sonntag ein großes Duell zwischen Van der Poel und Pogacar

HQ

An diesem Sonntag, dem 13. April, findet Paris-Roubaix statt. Es ist eines der prestigeträchtigsten Radrennen des Kalenders, ein Eintagesrennen, das zwischen dem Norden von Paris und der Stadt Roubaix an der Grenze zu Belgien stattfindet. Paris-Roubaix gilt als eines der schwierigsten Rennen des Jahres, und viele Radprofis weigern sich, daran teilzunehmen (es wird manchmal als "die Hölle des Nordens" bezeichnet). In diesem Jahr sind es 259,2 Kilometer, davon 50 auf Kopfsteinpflaster.

Mathieu van der Poel, Sieger der letzten beiden Jahre, ist der einzige Champion der aktuellen Radsportler, der das Rennen vor diesem Jahr gewonnen hat. Er ist natürlich einer der Favoriten auf den Sieg, aber er wird sich der Konkurrenz eines Debütanten stellen, der sich in den letzten Jahren zum besten Radfahrer der Welt entwickelt hat: Tadej Pogacar.

Der Slowene, Gewinner der Tour de France im vergangenen Jahr, wird von vielen Experten und ehemaligen Radsportlern als Favorit des Paris-Roubaix-Rennens angesehen, auch wenn das Rennen so hart ist, dass nur die erfahrensten Fahrer davon träumen können, es zu gewinnen. Wenn er es zum ersten Mal bei einem Rennen gewinnt, wäre das fast beispiellos: Dass ein Radfahrer das Rennen in seinem ersten Jahr gewonnen hat, ist nur einmal passiert, André Mahé im Jahr 1949 (abgesehen von der ersten Ausgabe, die bereits 1896 stattfand). Paris-Roubaix ist jedes Jahr eines der spannendsten Rennen, und dieses Mal könnte es etwas ganz Besonderes werden, wenn Pogacar, der auch 8 der 17 Monument-Rennen, an denen er teilgenommen hat, gewonnen hat, es schafft, bei seinem ersten Versuch zu gewinnen und Geschichte zu schreiben.