Mathieu van der Poel beschämt alle seine Cyclocross-Kollegen in der Cyclocross-Weltmeisterschaft

Mathieu van der Poel, in Belgien geborener niederländischer Radrennfahrer, hat am gestrigen Sonntag beim sechsten Weltcup der Saison 2024-2025 in Zonhoven, Niederlande, mit einer unglaublichen Darbietung alle sprachlos gemacht. Die UCI Cyclocross-Saison geht von November 2024 bis Januar 2025, mit 12 Weltcups, die über die Saison verteilt sind.

Mathieu van der Poel, Gewinner von 38 Einzelweltcups und sieben Weltmeisterschaften, einschließlich der Saison 2023-24, hat eine fast beleidigende Überlegenheit gegenüber dem Rest der Radsportler gezeigt. Obwohl er von Platz 15 gestartet war, brauchte er nur 72 Sekunden, um den ersten Platz zu erreichen. Sein gesamtes Rennen dauerte eine Stunde und 39 Sekunden.

Er erreichte das Finale 1:30 Minuten früher als der Zweiter, Thibau Nys, und der Dritte, Joran Wyseure, kam mit +1:33 ins Ziel, in einer Sportart, die von Belgiern dominiert wurde.

Nach Monaten einer viel größeren Vielfalt auf dem Podium mögen viele Radfahrer entmutigend sein, wenn sie sehen, wie ein Mann den anderen so weit überlegen ist und das Rennen als seine eigene hochintensive Trainingseinheit betrachtet.

Mit seinem Sieg fügt van der Poel sofort 40 Punkte hinzu, aber nach fünf Rennen Abwesenheit hat er viel Boden aufzuholen an der Spitze der Konkurrenz, die von Michael Vanthourenhout mit 140 Punkten angeführt wird... Obwohl er im Zonhoven nur Zehnter wurde.

Während die meisten Sportarten in der Ferienzeit aufhören, geht es bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft mit Rennen am 26. und 29. Dezember in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Spanien (Benidorm) heiß.