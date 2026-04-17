Paramount bestätigt neue World War Z, Transformers-Filme in Arbeit

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Paramount mag sich gerade über die große Übernahme von Warner Bros. Sorgen machen, aber anstatt nur auf das glänzende neue IP zu schauen, das sie nach Abschluss des Vertrags haben werden, wollen sie weiterhin eigene Franchises aufbauen – mit frischen neuen Filmen, die sowohl den Kinos als auch den IPs selbst einen Adrenalinschub geben könnten.

Wie auf der CinemaCon (über IGN) bestätigt wurde, bestätigte Paramount, dass es neue Beiträge in den Franchises World War Z, Transformers, G.I. Joe, Paranormal Activity, Star Trek, Longlegs und Jackass geben wird. Es gibt auch Gespräche über mehr Sonic the Hedgehog, was wir vermutlich für weitere Projekte nach dem bereits angekündigten Sonic the Hedgehog 4 bedeuten.

World War Z hat seit 13 Jahren keinen weiteren Film mehr erlebt, und obwohl Zombies heutzutage in großem Stil zurück sind, müssen wir abwarten, wie sich die Handlung in der Fortsetzung entwickelt, da der Originalfilm für den Zustand der zerstörten Welt scheinbar ziemlich positiv endete. Transformers ist auch etwas rätselhaft. Der animierte Transformers One mag Fans und Kritiker beeindruckt haben, war aber an den Kinokassen nicht erfolgreich. Es ist also wahrscheinlich, dass wir zu den Michael-Bay-ähnlichen Filmen zurückkehren, auch wenn Bay selbst nicht hinter der Kamera steht.