Paradoxon enthüllt Europa Universalis V

Europa Universalis V wurde jetzt offiziell angekündigt und Paradox Interactive hat seine filmische Enthüllung veröffentlicht – ein verlockendes Versprechen für Spieler, die seit Europa Universalis IV aus dem Jahr 2013 über ein Jahrzehnt gewartet haben. Das von Paradox Tinto entwickelte Spiel war zuvor unter dem Namen Project Caesar bekannt und wurde vom erfahrenen Regisseur Johan Andersson betreut.

Der Trailer zeigt den enormen Umfang, der die Legende von EU befeuert hat: Beginnend im Jahr 1337 können die Spieler Hunderte von Nationen durch Jahrhunderte politischer Intrigen und Kriege in einer erweiterten, realistischeren Spielwelt mit verfeinerter Geografie und der bisher größten Liste von Fraktionen führen. Paradox verspricht eine tiefere Diplomatie, ein überarbeitetes Wirtschafts- und Militärsystem und eine logistische Tiefe, die selbst die erfahrensten Strategen herausfordert.

In Anlehnung an frühere Titel wie Imperator: Rome legte das Entwicklerteam Wert auf das Feedback der Community und überarbeitete die Mechaniken – vor allem verzichtete es auf alte, abstrakte Manasysteme und setzte stattdessen auf ein dynamisches, menschenzentriertes Gameplay. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum – es ist offiziell "coming soon" – aber mit dem gezeigten Umfang wünschen wir uns alle, wir hätten es bereits in unseren Händen. Ein absolutes Muss für alle Universalis-Fans.

Sind Sie bereit, einzutauchen und die Geschichte zu verändern?