Paradox bestätigt schlechte Verkaufszahlen von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 und gibt eine Abschreibung von 37 Millionen Dollar bekannt

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, entwickelt vom britischen Studio The Chinese Room und veröffentlicht von Paradox Entertainment, erschien am 21. Oktober und schaffte es nicht wirklich, sich an einen guten Ort zum Niederlassen zu vertiefen. Bald wurde klar, dass das Spiel nicht das war, was sich die Fans des ersten Spiels von 2004 erhofft hatten, und gemischte Kritiken versetzten den Titel bald in den Vergessenheitshaufen.

Einen Monat später ist es Zeit, diese Veröffentlichung ernsthaft zu bewerten, und die Daten spiegeln den schwierigen Debüt wider. Daten von GameDiscoverCo (danke, Gamesindustry.biz) besagen, dass nur etwa 150.000 Exemplare des Spiels auf Steam verkauft wurden, was einem Nettogewinn von etwa 4 Millionen Dollar entspricht. Dies hat Paradox dazu veranlasst, eine Abschreibung von 37 Millionen Dollar für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 anzukündigen. Trotzdem behaupten sowohl sie als auch The Chinese Room, dass die beiden versprochenen Erweiterungen des Spiels veröffentlicht werden.

Frederik Wester, CEO von Paradox, übernahm die Verantwortung gegenüber seinen Investoren: "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist eine starke Vampirfantasie und wir sind zufrieden mit der Arbeit der Entwickler am Spiel", sagte er in einer Stellungnahme. "Wir hatten schon lange hohe Erwartungen, da wir gesehen haben, dass es ein gutes Spiel mit starker IP in einem Genre mit breiter Attraktivität ist. Einen Monat nach der Veröffentlichung sehen wir leider, dass die Verkäufe nicht unseren Prognosen entsprechen, was die Abschreibung erforderlich macht."

"Die Verantwortung liegt vollständig bei uns als Verleger. Das Spiel liegt außerhalb unserer Kernbereiche, im Nachhinein ist klar, dass es uns schwer gemacht hat, die Verkaufszahlen einzuschätzen. Zukünftig konzentrieren wir unser Kapital auf unsere Kernsegmente und werden gleichzeitig evaluieren, wie wir den starken Markenkatalog von World of Darkness in Zukunft am besten weiterentwickeln können."

Die Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist seit der Übernahme der IP durch Paradox im Jahr 20215 von Problemen geplagt. Ein Studiowechsel, mehrere Verzögerungen und Richtungsänderungen führten dazu, dass das Projekt kurz vor seiner Veröffentlichung vor dem Verschwinden stand. Als es schließlich geschah, gab es kaum noch Hoffnung. Hoffen wir, dass diese Situation und Paradox' ehrliche Aussage nicht bedeuten, dass The Chinese Room menschliche Kosten tragen muss.