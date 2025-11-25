Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wollten die Entwickler den Namen des Spiels ändern, damit die Fans keine falsche Einschätzung bekommen

HQ

Während einige Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sehr mochten, wurde aus der Kritik deutlich, dass das Spiel nicht den Erwartungen seines Titels entsprach. Es hatte extrem wenige RPG-Elemente und war eher wie ein Dishonored-Spiel mit einem Vampir-Twist. Der Entwickler The Chinese Room scheint sich dessen jedoch bewusst zu sein, da sein Mitbegründer Dan Pinchbeck erklärte, dass sie versucht haben, den Namen des Spiels zu ändern.

"Es gab einen der Produzenten – damals bei Paradox – mit dem ich immer noch befreundet bin, er ist jetzt bei einem anderen Verlag. Früher saßen wir da und hatten diese Planungssitzungen, wie wir sie dazu bringen, es nicht Bloodlines 2 zu nennen", sagte Pinchbeck der YouTuberin Cat Burton. "Das fühlt sich so an, als wäre das Wichtigste, was wir hier tun, zu sagen und zu sagen, dass das nicht Bloodlines 2 ist. Du kannst Bloodlines 2 nicht machen. Es ist nicht genug Zeit. Es gibt nicht genug Geld. Und Bloodlines 1 kam in einer wirklich interessanten Phase der Spieleentwicklung heraus, als es zur gleichen Zeit wie Spiele wie S.T.A.L.K.E.R. und Shenmue kam, als man ein wirklich ambitioniertes Spiel veröffentlichen konnte, das voller Bugs und Löcher war, völlig fehlerhaft war, aber der Ehrgeiz war wirklich aufregend."

"Zu versuchen, diese Magie in einer anderen Umgebung nachzubilden, fühlte sich falsch an. Niemand würde glücklich sein. Man würde Leute, die Bloodlines 1 lieben, nicht glücklich machen, und auch Leute, die von Bloodlines 1 nichts wissen, weil sie Bloodlines 2 nie bekommen würden und immer ein fehlerhaftes Spiel bekommen würden, das zu schnell und mit zu wenig Geld gebaut wurde", fuhr er fort.

Obwohl Rückblick eine wunderbare Sache ist, scheint es aus dem Interview, dass Pinchbeck viel Weitblick in Bezug auf das Projekt hatte. Das Team von The Chinese Room tat einfach das Beste aus dem, was sie hatten, und auch wenn das nicht ausreichte, um die Fans des Originals zufriedenzustellen, schien es Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 so zu sein, als würde es das niemals erreichen. Das Spiel wurde so oft verzögert, dass es kaum glauben kann, dass es echt ist, auch wenn es den Erwartungen nicht gerecht wurde.