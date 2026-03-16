Papst Leo fordert die Medien auf, die menschlichen Kosten des Krieges zu zeigen, nicht "Propaganda"

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Papst Leo XIV. hat Journalisten aufgefordert, sich auf das menschliche Leid des Krieges zu konzentrieren und die Berichterstattung nicht in Propaganda zu verwandeln. Im Gespräch mit Sendern des italienischen Nachrichtenprogramms TG2 warnte der Papst davor, Konflikte zu verherrlichen oder die Erzählungen der Mächtigen zu verstärken.

Der Pontifex rief die Reporter dazu auf, "das Gesicht des Krieges" zu zeigen, indem sie Geschichten aus der Perspektive der Opfer erzählen. Dadurch, so sagte er, helfen sie, zu verhindern, dass Konflikte wie ein Videospiel dargestellt werden, das von ihren realen Konsequenzen losgelöst ist.

Leo erwähnte in seinen Äußerungen keinen konkreten Konflikt, aber er hat in letzter Zeit die Forderungen nach einem Ende des wachsenden US-israelischen Krieges mit dem Iran verstärkt. Am Sonntag forderte er einen sofortigen Waffenstillstand und bezeichnete die Gewalt als "entsetzlich".

Seine Äußerungen spiegeln die Kritik von Blase Cupich wider, dem Kardinal aus Chicago, der kürzlich ein Video aus den sozialen Medien des Weißen Hauses verurteilte, in dem Aufnahmen aus dem Iran-Krieg mit Szenen aus Videospielen und Actionfilmen vermischt wurden, und es als "widerlich" bezeichnete.