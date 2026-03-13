Weißes Haus unter Beschuss, nachdem es Iran-Angriffsaufnahmen mit Wii Sports vermischt hat

Das Weiße Haus gerät erneut in Schwierigkeiten, nachdem es ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht hat, das Aufnahmen von Militärschlägen gegen den Iran mit Szenen aus Wii Sports verknüpft. Das Ergebnis ist so geschmacklos, wie man es sich vorstellen könnte, und es hat eine starke Gegenreaktion von Online-Spielern ausgelöst.

Zum Beispiel zeigt der Clip einen Golfball, der im Spiel geschlagen wird, nur um eine Sekunde später von einer Explosion durch einen echten Drohnenangriff gefolgt zu werden. Die gleiche Technik wird bei Tennis, Baseball und Basketball verwendet, wo der fröhliche Soundtrack und die Soundeffekte des Spiels mit brutaler Kriegsführung vermischt werden. Geschmacklos ist eine Untertreibung.

In den sozialen Medien haben viele das Video kritisiert, weil es einen blutigen und andauernden Krieg trivialisiert, indem er ihn als etwas Darstellbares, das einem Videospiel ähnelt. Leider ist dies nicht das erste Mal in den letzten Tagen, dass das Weiße Haus Nintendos familienfreundliches Image mit Krieg und menschlichen Tragödien verbindet. Und die Frage ist, ob Nintendo rechtliche Schritte dagegen einleiten wird? Sieh dir den Clip unten an.